Χαλκιδική: Μπάζωσαν ρέμα και ανακατασκεύασαν πηγάδι για να ποτίζουν τα χωράφια τους - Real.gr

Χαλκιδική: Μπάζωσαν ρέμα και ανακατασκεύασαν πηγάδι για να ποτίζουν τα χωράφια τους

10:40, 09/10/2025
Μπάζωσαν ρέμα, ανακατασκευάζοντας μεγάλο πηγάδι με σκοπό να ποτίζουν τα χωράφια τους, όπως αποκάλυψε έρευνα στην περιοχή Άγιος Παντελεήμονας στη Χαλκιδική.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης εις βάρος δύο ατόμων, ηλικίας 63 και 46 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία που προκάλεσε έρευνα από αρμόδια κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με επιτόπια αυτοψία, από την οποία προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2024 οι δύο άνδρες, με τη βοήθεια χειριστή εκσκαφέα, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυθαίρετες εργασίες. Πιο συγκεκριμένα, εκρίζωσαν δέντρα για τη διάνοιξη δρόμου που οδηγούσε στο κέντρο ρέματος, όπου ανακατασκεύασαν μεγάλο πηγάδι, διαμέτρου περίπου 15 μέτρων και βάθους τουλάχιστον 20 μέτρων.

Προκειμένου να προφυλάξουν την κατασκευή τους από τα νερά του ρέματος φαίνεται πως εκρίζωσαν παραποτάμια αυτοφυή δενδρώδη βλάστηση, τοποθετώντας μία μεταλλική πόρτα για να έχουν την αποκλειστική χρήση του. Επιπλέον, φέρεται πως έσκαψαν όλη την κοίτη και πέρασαν από κάτω μαύρη αρδευτική σωλήνα, της οποίας η μία άκρη κατέληγε στο πηγάδι και η άλλη σε αγωγό που οδηγεί σε δεξαμενή ιδιοκτησίας τους για την άρδευση χωραφιών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία της περιοχής, καταστρέφοντας την κοίτη του ρέματος και επηρεάζοντας αρνητικά τη φυσική αντιπλημμυρική προστασία του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

