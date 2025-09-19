Χαλκιδική: Δραπέτης φυλακών μαχαίρωσε μία 24χρονη - Τον αναγνώρισε το θύμα - Real.gr

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας εξέτιε ποινή φυλάκισης για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Στο πρόσωπο ενός δραπέτη από τις φυλακές είδε τον άνθρωπο που την μαχαίρωσε. Πρόκειται για μια 25χρονη Ουκρανή που δέχτηκε την επίθεση σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Κύψα της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ο δράστης μαχαίρωσε την 25χρονη και της έκλεψε 2.000 ευρώ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αναζητώντας τα ίχνη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας εξέτιε ποινή φυλάκισης για παράνομη διακίνηση μεταναστών.