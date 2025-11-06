Χαλκιδική: Ενημερωτικές πινακίδες, φυλλάδια και μέτρα προφύλαξης στο πλαίσιο επιχείρησης απομάκρυνσης λύκου στον Νέο Μαρμαρά - Real.gr

Ενημερωτικές πινακίδες που προειδοποιούν τους πολίτες να μην εισέρχονται συνοδεία σκύλων στα σημεία όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση παγίδευσης λύκου, στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής τοποθέτησαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Οι ενημερωτικές πινακίδες κατασκευάστηκαν, στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων για την απομάκρυνση του εξοικειωμένου λύκου, κατόπιν συνεργασίας του Δασαρχείου Πολυγύρου, της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ και του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., οι οποίες τοποθετήθηκαν σε κύριες εισόδους της περιοχής παγίδευσης (ανατολικά του οικισμού Ν. Μαρμαρά) για τη διασφάλιση της δράσης παγίδευσης και του κοινού-πολιτών.

Επιπρόσθετα εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια οδηγιών, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, για την ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής, στα οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η θανάτωση ή τραυματισμός λύκων με όπλα, δόκανα, δηλητηριασμένα δολώματα ή αλλά μέσα, διώκεται ποινικώς

Τα φυλλάδια συμβουλεύουν τους πολίτες ως εξής:

-Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις- επισκέψεις πεζή σε περιοχές (εκτός και εντός οικισμού Ν. Μαρμαρά) με γνωστή παρουσία λύκου κατά τη διάρκεια των ωρών με περιορισμένο φυσικό φως (κατά τις νυκτερινές ώρες, νωρίς το πρωί ή το σούρουπο) προς μείωση της πιθανότητας συνάντησης με λύκο.

– Κατά τις βόλτες σας στο ύπαιθρο είναι προτιμότερο να μην είστε μόνοι.

– Μην αφήνετε ασυνόδευτα ή χωρίς επιτήρηση τα παιδιά στις εξωτερικές τους δραστηριότητές.

– Κρατήστε τον σκύλο σας πάντα δεμένο με λουρί. Κατά τη διάρκεια της βόλτας σας, εντός ή εκτός οικισμών, να προειδοποιείτε για την παρουσία σας την άγρια πανίδα με πρόκληση θορύβου. -Περιορίστε τα κατοικίδια ή/και τα οικόσιτα ζώα σας, εντός καλά περιφραγμένων χώρων κατά τη διάρκεια της νύκτας. Σε περίπτωση οίστρου θηλυκού σκύλου συνιστάται έντονα ο περιορισμός του καθ’ όλη τη διάρκειά του.

-Μην παρέχετε τροφή εκούσια ή ακούσια προς την άγρια πανίδα για οποιοδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε περιοχή (εντός ή εκτός οικισμών).

– Μην αφήνετε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων εντός των οικισμών και περιαστικών περιοχών

Σε περιπτώσεις συνάντησης με λύκους:

-Δεν πρέπει να φοβηθείτε ή να τρέξετε. Οι λύκοι είναι ως επί το πλείστον επιφυλακτικά ζώα που φοβούνται τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να επιδείξουν περιέργεια και να παρατηρούν τους ανθρώπους. Αν είναι σε μεγάλη απόσταση (δλδ., > 50m) από εσάς μην τα ενοχλήσετε.

– Σε περίπτωση συνάντησης με λύκους σε κοντινή απόσταση (<20 – 30 m) και ιδιαίτερα αν αυτοί σας προσεγγίσουν, μην παρατηρείτε παθητικά τα ζώα. Μην τα πλησιάζετε περαιτέρω για να βγάλετε φωτογραφίες. Κρατήστε πάντα οπτική επαφή και μην τρέξετε.

– Επιδείξτε επιθετική συμπεριφορά, κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, κουνώντας αντικείμενα για να φανείτε απειλητικοί και μεγαλύτεροι σε μέγεθος. Η συμπεριφορά αυτή μεταφέρει στους λύκους το μήνυμα ότι δεν είναι αποδεκτή η προσέγγιση ανθρώπων σε κοντινές αποστάσεις και διατηρεί τον φόβο προς αυτούς.

Ενημερώστε τη Δασική Αρχή (Δασαρχείο Πολυγύρου τηλ. 23710 22250, 2375071207) ή την Αστυνομία (Α.Τ. Σιθωνίαςτηλ. 23750 32410) ή τον Δήμο Σιθωνίας (τηλ. 23753 50100 & 50101) και δηλώστε τη συνάντηση (μέρα, ώρα, όσο πιο λεπτομερής περιγραφή της θέσης).

Προσοχή, θανάτωση ή τραυματισμός λύκων με όπλα, δόκανα, δηλητηριασμένα δολώματα ή αλλά μέσα, διώκεται ποινικώς!