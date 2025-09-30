Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής – ΒΙΝΤΕΟ

21:15, 30/09/2025
Χαλκιδική: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς η απόστασή του από τα σκάφη και την ξηρά ήταν μεγάλη.

Ένα σπάνιο αλλά και θεαματικό φαινόμενο παρακολούθησαν το πρωί κάτοικοι και επισκέπτες της Ουρανούπολης, της Αμμουλιανής και της Τρυπητής, όταν στη θαλάσσια περιοχή εμφανίστηκε υδροστρόβιλος. Το φαινόμενο έγινε ορατό σε αρκετή απόσταση από την ακτή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα και έμοιαζε με μια γιγαντιαία στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα. Παρόλο που εντυπωσίασε όσους τον είδαν, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς η απόστασή του από τα σκάφη και την ξηρά ήταν μεγάλη.

Ναυτικοί της περιοχής εξηγούν στο halkidikinews.gr ότι δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κάθε χρόνο, κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.

Πώς σχηματίζεται ένας υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος είναι στην ουσία ένας ανεμοστρόβιλος που δημιουργείται πάνω από υδάτινες επιφάνειες.

Προκύπτει όταν ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τη θερμή και υγρή επιφάνεια της θάλασσας.

Η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία αρχίζουν να περιστρέφονται λόγω της ατμοσφαιρικής αστάθειας και της στροφορμής των ανέμων. Έτσι σχηματίζεται η χαρακτηριστική «χοάνη» που ενώνει τον ουρανό με το νερό.

 

