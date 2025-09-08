Χαλκιδική: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 70χρονης που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στη νησίδα Καυκανάς - Real.gr

Quantcast
21:54, 08/09/2025
Χαλκιδική: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 70χρονης που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στη νησίδα Καυκανάς

Με επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλωβίστηκε 70χρονη η οποία είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή στην νησίδα Καυκανάς, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, ενώ απέπλευσε και το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος “Άνεμος” Λ.Κ.με επιβαίνοντες κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρού. Η τραυματίας απεγκλωβίστηκε από τη δύσβατη περιοχή και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ολυμπιάδος, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο ”, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

