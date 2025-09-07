Χαλκιδική: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα - Ήχησε το 112 - Real.gr

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγομάνδρα ήχησε και το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.