Χαλκιδική: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα - Ήχησε το 112 - Real.gr

Χαλκιδική: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα - Ήχησε το 112
Χαλκιδική: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα – Ήχησε το 112

17:59, 07/09/2025
Χαλκιδική: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγομάνδρα ήχησε και το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

