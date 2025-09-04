Χαλκιδική: Μεγάλη φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια- Ήχησε το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε αποθηκευτικό χώρο ελαιοτριβείου στην περιοχή της Ορμύλιας, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 36 πυροσβέστες, 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ έχει ηχήσει και το 112, για να επισημάνει τον κίνδυνο από επικίνδυνους καπνούς, με τη σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.