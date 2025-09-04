Quantcast
Χαλκιδική: Μεγάλη φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια- Ήχησε το 112 - Real.gr
real player

Χαλκιδική: Μεγάλη φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια- Ήχησε το 112

20:20, 04/09/2025
Χαλκιδική: Μεγάλη φωτιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια- Ήχησε το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε αποθηκευτικό χώρο ελαιοτριβείου στην περιοχή της Ορμύλιας, στη Χαλκιδική.

 

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 36 πυροσβέστες, 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ έχει ηχήσει και το 112, για να επισημάνει τον κίνδυνο από επικίνδυνους καπνούς, με τη σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα σε διαμέρισμα - Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

20:10 04/09
Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

Μαφία της Κρήτης: Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους

19:38 04/09
Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια - Ο 17χρονος είχε πάρει και μωρό από την Όμονοια

19:11 04/09
Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

16:39 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved