Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση βαν με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο σχολείο - Real.gr

Χαλκιδική: Μετωπική σύγκρουση βαν με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο σχολείο

13:51, 28/01/2026
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου βαν συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο σχολείο.

Τρεις επιβάτες του βαν τραυματίστηκαν ενώ ο οδηγός του λεωφορείου αλλά και οι 35 μαθητές που επέβαιναν σε αυτό είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου. Ήταν γύρω στις 08:10 όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στις σχολικές τους μονάδες.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο 44χρονος οδηγός του βαν καθώς και δύο επιβάτες αυτού, μια 28χρονη και μια 63χρονη. Στο βαν επέβαιναν άλλα τρία άτομα που δεν τραυματίστηκαν. Επιπλέον δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του 65χρονου οδηγού του λεωφορείου αλλά και των μαθητών.

Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

