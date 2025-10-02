Χαλκιδική: Μήνυμα 112 για καταιγίδες και ισχυρές βροχές - Real.gr

Συναγερμός σήμανε (22.37) στη Χαλκιδική, όταν τα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων ήχησαν με μήνυμα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρει το halkidikinews.gr, σύμφωνα με την ειδοποίηση, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου. Το μήνυμα αφορά τους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, με έμφαση στις περιοχές που πλήττονται συνήθως από πλημμυρικά φαινόμενα.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες της Χαλκιδικής:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις.

Να αποφύγουν διελεύσεις από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr/all-guidelines