Χαλκιδική: Σοκάρουν τα τραύματα του 5χρονου κοριτσιού που δέχθηκε επίθεση από λύκο - Real.gr

Τρομοκρατημένοι είναι οι κάτοικοι και οι τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής μετά την εμφάνιση ενός λύκου.

Ο λύκος εμφανίζεται συχνά στην περιοχή της Χαλκιδικής και μάλιστα επιτέθηκε και τραυμάτισε κοριτσάκι στην παραλία προκαλώντας τεράστια ανησυχία. Με drones, κάμερες και παγίδες προσπαθούν να εντοπίσουν το ζώο.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/9), λίγο πριν τις 8.00 το πρωί όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του βρίσκονταν στην παραλία, στο Νέο Μαρμαρά. Σύμφωνα με το thestival.gr, το κορίτσι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν ο λύκος της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Το κοριτσάκι που είναι από τη Σερβία διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το σκηνικό είδε η μητέρα του παιδιού που ήταν κοντά του, έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα που άρχισε να πετά πέτρες προς το ζώο, κατάφερε να σώσει τη μικρούλα από τα δόντια του λύκου.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με το παιδί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά, πήρε εξιτήριο και αναχώρησε μαζί με τους γονείς του για την πατρίδα του.

«Έχουμε σύσκεψη να δούμε τι θα κάνουμε» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης , ο οποίος μίλησε για παγίδευση του λύκου και εφαρμογή ευθανασίας.

Βίντεο με τον λύκο σε παραλία της περιοχής

Στο βίντεο του Star ο λύκος εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Εκεί είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην αρχή του μήνα.