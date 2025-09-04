Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια - Real.gr

Στη Χαλκιδική, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει νωρίτερα το απόγευμα, σε χώρο ελαιοτριβείου, στην Ορμύλια. Η εικόνα αυτή την ώρα, είναι αρκετά βελτιωμένη.

50 πυροσβέστες με 25 οχήματα κατέβαλλαν άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια να την περιορίσουν. Περίπου στις 20.00 είχε σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών και επικίνδυνων καπνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έκαναν εργασίες για να αποκολλήσουν τα πατάρια από τις δεξαμενές και έπειτα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Δίπλα στο ελαιοτριβείο υπάρχουν σπίτια, ένα εκ των οποίων έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές στη σκεπή και στο εξωτερικό του, ενώ πρόκειται για το σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν προέκυψε από την πυρκαγιά κάποιος τραυματισμός.