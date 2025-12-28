Το απόλυτο χάος στην Εθνική Οδό: Ουρές χιλιομέτρων και απίστευτη ταλαιπωρία για του οδηγούς - Εικόνες από drone - Real.gr

Απίστευτη ταλαιπωρία στη Λαμίας - Αθηνών των εκδρομέων που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Σε «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί και η επιστροφή όσων ταξίδεψαν τα Χριστούγεννα και τώρα θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής και όσο οι ώρες περνούν οι ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό μεγαλώνουν. Το ίδιο απελπιστική είναι η κατάσταση και στους παραδρόμους.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας έχουν κλείσει την εθνική οδό και δυστυχώς ο «Γολγοθάς» για τους εκδρομείς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Οι εικόνες που θα δείτε στο βίντεο του LamiaReport είναι από την εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει πλέον μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.