Champs Go Camps, powered by Campeόn: Το απόλυτο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τις Ακαδημίες των παιδιών του Τρίτωνα

Το πρότυπο κατασκηνωτικό πρόγραμμα Champs Go Camps, powered by Campeόn γέμισε με χαμόγελα τους μικρούς φίλους του μπάσκετ, της ομάδας του Τρίτωνα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 2 εβδομάδων κατασκήνωσης, το οποίο πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου, στο Sportcamp Kids στο Λουτράκι, και απευθύνεται στα παιδιά των Ακαδημιών της ομάδας, ηλικίας 7-16 ετών. Η χορηγία της Campeόn Gaming, στην ομάδα του Τρίτωνα και τις Ακαδημίες των παιδιών της ομάδας για το 2023, ενέπνευσε τη δημιουργία του προγράμματος Champs Go Camps, powered by Campeόn.