Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου - Επιχείρηση για τη μεταφορά του - Real.gr

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η διάσχιση του φαραγγιού της Ίμπρου στα Σφακιά για μια οικογένεια από τη Γερμανία, επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που κατέπλευσε το πρωί στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η τετραμελής οικογένεια αποφάσισε να διασχίσει το φαράγγι της Ίμπρου, όμως, περίπου στις 12.00 το μεσημέρι και ενώ βρίσκονταν στο τρίτο χιλιόμετρο από την είσοδο, ο πατέρας έπεσε με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και 8 άτομα από την 19η ΕΜΟΔΕ, 4 από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης και δύο από το σταθμό των Βρυσών έσπευσαν στο σημείο της πτώσης του 47χρονου Γερμανού.

Την επιχείρηση, που κράτησε τέσσερις ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συντόνισαν δύο έμπειροι διασώστες, ο πυρονόμος Σταύρος Πλυμάκης από το κλιμάκιο της Ανώπολης και ο επίσης πυρονόμος Δημήτρης Μαλινδρέτος από την ΕΜΟΔΕ Χανίων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο της ΕΡΤ.

Η ομάδα των πυροσβεστών μετέφερε τον τραυματία με φορείο για πέντε χιλιόμετρα, μέχρι την έξοδο στην περιοχή Κομιτάδες, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σφακίων για τις πρώτες βοήθειες και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων. Όπως έγινε γνωστό, θα γίνει προσπάθεια ο τραυματίας, η γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά να προλάβουν αύριο με επιβιβαστούν εκ νέου στο κρουαζιερόπλοιο που θα καταπλεύσει στο Ηράκλειο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.