Quantcast
Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου - Επιχείρηση για τη μεταφορά του - Real.gr
real player

Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου – Επιχείρηση για τη μεταφορά του

17:45, 04/09/2025
Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου – Επιχείρηση για τη μεταφορά του

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η διάσχιση του φαραγγιού της Ίμπρου στα Σφακιά για μια οικογένεια από τη Γερμανία, επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που κατέπλευσε το πρωί στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η τετραμελής οικογένεια αποφάσισε να διασχίσει το φαράγγι της Ίμπρου, όμως, περίπου στις 12.00 το μεσημέρι και ενώ βρίσκονταν στο τρίτο χιλιόμετρο από την είσοδο, ο πατέρας έπεσε με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και 8 άτομα από την 19η ΕΜΟΔΕ, 4 από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης και δύο από το σταθμό των Βρυσών έσπευσαν στο σημείο της πτώσης του 47χρονου Γερμανού.

Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου – Επιχείρηση για τη μεταφορά του
Χανιά: 47χρονος Γερμανός τουρίστας τραυματίστηκε στο φαράγγι της Ίμπρου – Επιχείρηση για τη μεταφορά του

 

Την επιχείρηση, που κράτησε τέσσερις ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συντόνισαν δύο έμπειροι διασώστες, ο πυρονόμος Σταύρος Πλυμάκης από το κλιμάκιο της Ανώπολης και ο επίσης πυρονόμος Δημήτρης Μαλινδρέτος από την ΕΜΟΔΕ Χανίων, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο της ΕΡΤ.

Η ομάδα των πυροσβεστών μετέφερε τον τραυματία με φορείο για πέντε χιλιόμετρα, μέχρι την έξοδο στην περιοχή Κομιτάδες, όπου ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σφακίων για τις πρώτες βοήθειες και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων. Όπως έγινε γνωστό, θα γίνει προσπάθεια ο τραυματίας, η γυναίκα του και τα δύο τους παιδιά να προλάβουν αύριο με επιβιβαστούν εκ νέου στο κρουαζιερόπλοιο που θα καταπλεύσει στο Ηράκλειο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

Μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων για το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισράηλ - Το δημοσίευμα του Reuters, Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η απάντηση της Αθήνας

15:15 04/09
Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή του βρέφους στα Καμίνια

17:33 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

16:20 04/09
Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

Και δεύτερο ηχητικό του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των φερόμενων «εγκεφάλων» της μαφίας της Κρήτης

15:47 04/09
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να μετατρέψουμε την Ουκρανία σε «ατσάλινο σκαντζόχοιρο»

16:39 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved