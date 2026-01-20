Χανιά: Άδειαζε το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν - Συνελήφθη 24χρονος - Real.gr

Quantcast
Χανιά: Άδειαζε το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν – Συνελήφθη 24χρονος

11:08, 20/01/2026
Συνελήφθη στα Χανιά 24χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ, ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελία του ιδιοκτήτη, υπεξαιρούσε καθημερινά χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.

Όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης στους αστυνομικούς, ο νεαρός έπαιρνε κάθε μέρα περίπου 50 ευρώ από το ταμείο. Ο έλεγχος του ταμείου αποκάλυψε το έλλειμμα, ενώ οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν τον δράστη εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 24χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Χανίων, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν άλλα παρόμοια περιστατικά.

 

