Χανιά: Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Real.gr

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι. «Δεν επιζητούμε την ταλαιπωρία των πολιτών, είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε αόρατοι. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ο συντονισμός μας με τους συναδέλφους της πάνω Ελλάδας υπαρκτός», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικης Πρωτοβουλίας Συλλόγων Χανίων.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Γιάννης Βερυκάκης: «Είμαστε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή για να επιτύχουμε είτε συνάντηση με τους αρμόδιους στην Αθήνα είτε δεσμεύσεις για τα δίκαια αιτήματά μας».