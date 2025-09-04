Χανιά: Άνδρας έπεσε από ταράτσα εν μέσω εργασιών - Real.gr

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός άνδρας που έπεσε από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στα Τεμένια Χανίων, όταν ένας άνδρας πάνω από 60 χρονών, βρισκόταν στην ταράτσα ενός σπιτιού και πραγματοποιούσε εργασίες.

Άγνωστο πώς, ο άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων.

Μάλιστα, είχε εγκλωβιστεί στο σημείο με την πυροσβεστική να σπεύδει και να τον απεγκλωβίζει με ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου.