Χανιά: Χειροπέδες σε 60χρονο που διατηρούσε πέντε σκυλιά σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες - Real.gr

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς στα Χανιά, ο οποίος διατηρούσε πέντε ζώα συντροφιάς σε ακατάλληλες για την διαβίωσή τους συνθήκες.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και πρόκειται για 60χρονο που σε ακατάλληλες συνθήκες διατηρούσε πέντε σκύλους.

Στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων ευζωίας οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου πραγματοποίησαν έλεγχο σε υπαίθριους και περιβάλλοντες χώρους της οικίας του 60χρονου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε σκυλιά σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωσή τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίησή τους, ενώ στερούνταν και ηλεκτρονικής σήμανσης.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.