Χανιά: Δωρεά 65.000 ευρώ από την Παγκρητική Ένωση Αμερικής, για την ανακαίνιση και μετεγκατάσταση του Κέντρου Alzheimer - Real.gr

Δωρεά 65.000 ευρώ κάνει η Παγκρητική Ένωση Αμερικής για την ανακαίνιση και μετεγκατάσταση του Κέντρου Alzheimer Χανίων και ζητάει τα εχέγγυα για να γίνει γρήγορα η εκταμίευση και προσφορά του ποσού.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή της, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής αναφέρει, μεταξύ άλλων, «η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει το βαθύ ενδιαφέρον μας για την ψυχική υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων της Κρήτης και των οικογενειών που ζουν με την ασθένεια Alzheimer. Τα κονδύλια προορίζονται να υποστηρίξουν τη μετεγκατάσταση του Κέντρου αποκλειστικά στο κτίριο ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, και να διασφαλίσουν την κατάλληλη ανακαίνιση για την άμεση λειτουργία του».

Η διοίκηση της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής ζητάει την έγγραφη επιβεβαίωση και δέσμευση εκ μέρους του υπουργείου Υγείας ότι «η προτεινόμενη μετεγκατάσταση του Κέντρου Alzheimer έχει εγκριθεί επισήμως, ότι χαίρει της ευλογίας και στήριξης του υπουργείου και ότι θα παρασχεθεί η απαραίτητη διοικητική και αδειοδοτική συνδρομή». Η επιβεβαίωση αυτή θα επιτρέψει στη Φιλανθρωπική Επιτροπή να εκταμιεύσει άμεσα τα εγκεκριμένα κεφάλαια.

Επίσης επιθυμεί και ζητά, η μητρόπολη, ως ιδιοκτήτης, να «χορηγήσει ευνοϊκούς όρους μίσθωσης και παρατεταμένη περίοδο χάριτος για τη χρήση του κτιρίου από το Κέντρο Alzheimer, αναγνωρίζοντας τον κοινωφελή και δημόσιο χαρακτήρα της αποστολής του. Καθώς επίσης, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και οι συνεργαζόμενοι φορείς να συμβάλουν στην ταχεία και συντονισμένη ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, βοηθώντας να παρακαμφθούν περιττά γραφειοκρατικά στάδια και να επιταχυνθεί η υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ