Χανιά: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών - Real.gr

Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 13 κιλά αποξηραμένων κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης και σχεδόν 2,5 κιλά ακατέργαστη κάνναβη.

Πρόκειται για έναν 35χρονο ημεδαπό και έναν 36 αλλοδαπό, η σύλληψη των οποίων πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε αγροτική τοποθεσία, εντοπίστηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς δενδρύλλια κάνναβης. Στο σημείο βρέθηκαν οι δύο δράστες και συνελήφθησαν. Επίσης, εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποξήρανσης ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ακολούθησαν έρευνες και στις οικίες τους.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 μέτρα, 13 κιλά αποξηραμένων κλώνων δενδρυλλίων κάνναβης, 2 κιλά και 297 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 κινητά τηλέφωνα και 2 οχήματα ως μέσα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ