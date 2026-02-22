Χανιά: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα καθώς και για υπόθαλψη εγκληματία - Real.gr

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στα Χανιά, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα καθώς και για υπόθαλψη εγκληματία. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν -133- κάλυκες, -100- φυσίγγια και πιστόλι με γεμιστήρες.

Οι συλλήψεις έγιναν σήμερα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Χανίων, διότι, χθες το απόγευμα από σπίτι που γινόταν κοινωνική εκδήλωση, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί του Τμήματος ‘Αμεσης Δράσης πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και περισυνέλλεξαν -116- κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Σήμερα, πραγματοποιηθήκαν έρευνες στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου αλλά και έτερου ημεδαπού, κατά τη διάρκεια των οποίων βρεθήκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: «17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με δυο γεμιστήρες και 100 φυσίγγια».

Οι δύο άνδρες 73 και 37 ετών, δεν κατονόμασαν τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών, οπότε συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.