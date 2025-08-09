Χανιά: Είχε στο φορτηγό ναρκωτικά και στο ΙΧ όπλα - Real.gr

Δύο ημεδαποί, ένας 53χρονος και μία 53χρονη, κατηγορούμενοι για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα συνελήφθησαν στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, χρηματικό ποσό και ένα πιστόλι.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, το βράδυ, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων ημεδαπό να οδηγεί ΙΧΦ αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που του έκαναν, οι αστυνομικοί βρήκαν συσκευασία που περιείχε 2,59 γραμμάρια κοκαΐνης την οποία κατέσχεσαν. Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του και σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από αυτήν, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 22 φυσίγγια, 9,07 γραμμάρια κάνναβης, 66 σπόροι κάνναβης και χρηματικό ποσό 4.520 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα. Ο 53χρονος και η 53χρονη συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης πυροβόλων όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.