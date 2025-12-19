Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού - Real.gr

Quantcast
Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

20:09, 19/12/2025
Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

  • Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος «ερευνητής», για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού που αγνοείται.
  • Ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια του γιατρού το ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς και 1.500 ευρώ για προσωπικά του έξοδα, ισχυριζόμενος ότι μπορούσε να εντοπίσει τον αγνοούμενο μέσω «κβαντικής τεχνολογίας».
  • Η ποινή του 54χρονου ορίστηκε σε 2,5 χρόνια με εγγύηση 2.000 ευρώ, ενώ οι ενέργειές του προκάλεσαν δυσχέρεια στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.
Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος ερευνητής, όπως αυτοπροβαλλόταν στην οικογένεια του 33χρονου γιατρού, ο οποίος αγνοείται από 12ημέρου και αναζητείται στην Κρήτη, για απόπειρα εξαπάτησης της. Η δίκη που ξεκίνησε με καθυστέρηση σήμερα το μεσημέρι, έγινε ερήμην του κατηγορούμενου, ο οποίος ζήτησε αναβολή με χαρτί ιδιώτη ιατρού το οποίο δεν έκανε αποδεκτό η έδρα. Ο ερευνητής, που ισχυριζόταν ότι μπορούσε να εντοπίσει τον 33χρονο αγνοούμενο, όπως αποδείχθηκε στην ακροαματικη διαδικασία από την οικογένεια του γιατρού ζήτησε να λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς επίσης 1500 ευρώ για προσωπικά του έξοδα.

Η ποινή του 54χρονου ορίστηκε σε 2,5 χρόνια με εγγύηση 2.000 ευρώ και η έφεση του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η δικηγόρος του παραιτήθηκε της υπόθεσης πριν την εκδίκαση της, ενώ από πλευράς των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση κατατέθηκε πως ο συγκεκριμένος άνδρας χρησιμοποίησε μεθόδους εντοπισμού μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», οι οποίες ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα είχαν.

Ο τρόπος που κινήθηκε, τα όσα υποστήριζε, και το πως εγκλωβισε την οικογένεια του αγνοούμενου, προκάλεσαν μεταξύ άλλων δυσχέρεια στις έρευνες.

