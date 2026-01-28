Χανιά: Ένοχος ο οδηγός που υπό την επήρεια μέθης τραυμάτισε μαθητή έξω από δημοτικό σχολείο - Real.gr

Την ενοχή του 48χρονου οδηγού που υπό την επήρεια μέθης έπεσε με το όχημά του πάνω σε σταθμευμένα έξω από δημοτικό σχολείο στα Χανιά το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σήμερα.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 48χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 11 μηνών και 15 ημερών με αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 500 ευρώ σε βάρος του, υπό τον όρο να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει πλήρες πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Στη συνεδρίαση ο 48χρονος δήλωσε πως αναγνωρίζει πλήρως το λάθος του ενώ ζήτησε και συγνώμη από την οικογένεια του 10χρονου μαθητή που τραυματίστηκε ελαφρά από την πρόσκρουση.

Ο ίδιος υποστήριξε πως πήγε να παραλάβει την κόρη του εκείνο το μεσημέρι από το σχολείο, ενώ “από λάθος του” όπως τόνισε, πάτησε απότομα το γκάζι και προκλήθηκε το ατύχημα.

Από τη μεριά της η Εισαγγελέας της έδρας, υποστήριξε ότι από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε δυστύχημα στο σημείο, αφού την ώρα εκείνη υπήρχαν παιδιά τριγύρω. Πρότεινε μάλιστα την ενοχή του κατηγορουμένου με το μοναδικό ελαφρυντικό που του αναγνωρίζεται να είναι αυτό του πρότερου έντιμου βίου.

Η οικογένεια των παθόντων από το ατύχημα, δήλωσε πως επιθυμεί την παραδειγματική τιμωρία του 48χρονου, ώστε να μην πιάσει το τιμόνι ξανά στα χέρια του αν δεν απαλλαγεί από την εξάρτηση από το αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να πάει φυλακή, καθώς αναγνωρίζει ότι είναι πατέρας 4 ανήλικων τέκνων και είναι ο μόνος που εργάζεται στην οικογένεια.