Χανιά: Ένοχος ο οδηγός της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο - Τι είπε στην απολογία του - Real.gr

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Πόρσε, για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή καθειρξης 18 ετών για όλες τις πράξεις που του αποδίδονται και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για την οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας ενώ τονίστηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης ότι αν η τροχαία είχε πράξει τα δέοντα δε θα βρισκόταν ο 45χρονος στη θέση του κατηγορουμένου, ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Η υπεράσπιση στη συνέχεια ζήτησε αναστολή στην έφεση και τον κατ’ οίκον περιορισμό του κατηγορούμενου, λόγω προβλημάτων της ψυχικής του υγείας, με το δικαστήριο να απορρίπτει και τα δύο αιτήματα.

Καταπέλτης η εισαγγελέας

Νωρίτερα, κατά την αγόρευσή της η Εισαγγελέας ήταν καταπέλτης, προτείνοντας την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις πράξεις και λέγοντας:

«Ο κατηγορούμενος ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή και στις ενδείξεις του φαρμάκου έγραφε ότι δεν έπρεπε να πιει, τη συγκεκριμένη μέρα πήρε το φάρμακο και κατανάλωσε τέτοια ποσότητα αλκοόλ που ξεπέρασε τα νόμιμα όρια. Γνώριζε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια και παρόλο που του αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έσπασε τη συμφωνία που έκανε με έτερο μάρτυρα και του πήρε με τη βία τα κλειδιά από τα χέρια, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που ο ίδιος ήθελε, σε βάρος όλων των άλλων.

Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδείχνοντας βία έναντι άλλου οδηγού, χτυπώντας του το τζάμι του οχήματος. Όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή παραβατική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου.

Αυτές οι πράξεις του και η πεποίθησή του ότι δικαιούται έναντι όλων, οδήγησαν στο μοιραίο.

Οταν προκάλεσε τη σύγκρουση ενώ βρισκόταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, είχε μια χαρά τη συνείδηση να πει ότι «άλλος το έκανε» και να δείξε τον φίλο του. Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του.

Αν ήταν τόσο «χάλια» ο κατηγορούμενος που να μην έχει συνείδηση, πως είχε πλήρη συνείδηση να υποδείξει ψευδώς κάποιον άλλον ώστε να αποσοβήσει από πάνω του κάθε ευθύνη;

Αυτή η τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του, προκάλεσε με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου που εκείνη την ώρα επέστρεφε σπίτι του.

Το σημείο σύγκρουσης των δύο οχημάτων είναι ξεκάθαρα εντός πορείας του αντίθετου ρεύματος και αποδεικνύει ότι ακόμα και αν ο θανών είχε ανάπτυξε μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη ταχύτητα, αυτό δεν συνετέλεσε στο ατύχημα.

Κατέστησε το όχημα του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού.

Η απολογία του 45χρονου

«Εκείνο το βράδυ πήγαμε με την παρέα μου σε μια ταβέρνα και ήπιαμε λίγο κρασί. Όταν φύγαμε, πήγαμε στα Δικαστήρια για ακόμη ένα ποτό. Συγγνώμη για το περιστατικό που συνέβη εκεί, αντέδρασα λίγο απότομα. Οταν ήρθε το περιπολικό νόμιζα ότι ήταν επειδή ίσως είχα παρκάρει παράνομα. Ο υπάλληλος της τροχαίας με ενημέρωσε ότι κάποιος κατήγγειλε το περιστατικό και εκείνη την ώρα μου έκαναν αλκοτέστ. Δεν είχα δίπλωμα, μου το είχαν αφαιρέσει σε προηγούμενο αλκοτέστ και καθυστέρησα να το παραδώσω, με αποτέλεσμα να μην το έχω την ημέρα του τροχαίου, ειδάλλως θα το διέθετα.

Η αστυνομία μου ζήτησε να πάρει κάποιος άλλος το όχημα αλλά εγώ έκανα του κεφαλιού μου. Ήθελα να πάρω το αυτοκίνητο μου και πάνω στο πιωμα μου δεν καταλάβαινα τι έλεγα και τσακωθήκαμε (ενν. με τον φίλο του). Δεν του είχα εμπιστοσύνη να οδηγήσει το αυτοκίνητο μου. Την ώρα του τροχαίου δεν ξέρω τι έγινε, είδα μια λάμψη και έκλεισα τα μάτια μου. Είναι ένα κενό που δε μπορώ να θυμηθώ. Ζητάω συγγνώμη από την οικογένειά του και από όλον τον κόσμο. Τίποτα δε μπορεί να φέρει τον χρόνο πίσω. Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου. Δεν μπορούσα να δείξω με έμπρακτο τρόπο ότι μετάνιωσα, μέσα από τη φυλακή. Έχω σκεφτεί να στείλω στεφάνι ή να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη του παιδιού. Μέσα από τη φυλακή δε μπορούσα να τα κάνω.

Τη φαρμακευτική αγωγή την παίρνω γιατί είχα προβλήματα με τον ύπνο και με βοηθούσε να χαλαρώνω και να κοιμάμαι. Εκείνο το βράδυ την είχα πάρει αλλά δεν τα έπαιρνα κάθε μέρα, μόνο όταν ήμουν στρεσαρισμένος. Έχω τρομάξει. Όλα τα κακά γίνονται γύρω από το αλκοόλ. Δεν θα ξανά πιάσω το τιμόνι».

Ο κατηγορούμενος, μέσω του δικηγόρου του κ. Καπερνάρου, ζήτησε «να καταγραφούν στα πρακτικά οι παραλείψεις πολιτειακών οργάνων, αφού διαπιστώθηκε ότι οδηγούσα το όχημα μου στερούμενος της ικανότητας οδήγησης ενώ κατόπιν σχετική μετρήσεων αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι οδηγούσα υπό την επήρεια αλκοόλ με ενδείξεις 1.5 και 1.3.

Οι υπάλληλοι δεν προέβησαν στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες ως όφειλαν, να ακινητοποιήσουν δηλαδή υποχρεωτικώς το όχημα και να μεριμνήσουν για τη διαφύλαξη του.

Όφειλαν να προβούν σε σύλληψη μου κατά την αυτόφωρη διαδικασία και να μεριμνήσουν για την προσαγωγή μου ενώπιον αρμόδιου εισαγγελέα.

Αν είχαν προβεί στις νόμιμες υποχρεώσεις τους θα είχε ανακοπεί πλήρως η διαδρομή που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα. Δεν ενέργησαν προκειμένου να προστατέψουν το κοινωνικό σύνολο καθώς και εμού.

Εκείνοι θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι κατά συναυτουργία δια παραλείψεως».