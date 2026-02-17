Χανιά: Η στιγμή που μεθυσμένος οδηγός «μπουκάρει» σε αυλή επιχείρησης - BINTEO - Real.gr

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα «εισέβαλε» σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου βρισκόταν σε εξέλιξη αποκριάτικο πάρτι με οικογένειες και παιδιά.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, το όχημα καρφώθηκε σε δέντρο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς μόλις 15 δευτερόλεπτα πριν, καλεσμένος περνούσε από το ίδιο σημείο.

Μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού: η μουσική σταμάτησε, παιδιά ξέσπασαν σε κλάματα και γονείς έτρεξαν έντρομοι να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά τους είναι καλά. Όπως ανέφεραν, το αυτοκίνητο δεν φρέναρε σε κανένα σημείο της πορείας του.

Ο 42χρονος οδηγός, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Δεν φέρεται να είδε τη σήμανση STOP και, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έσπασε παλέτες με πέτρες, κατέστρεψε βραχώδη τοίχο και διακοσμητικό σιντριβάνι, πριν καταλήξει στο δέντρο. Ζημιές υπέστη και ένα αγροτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο στον χώρο.

Σύμφωνα με καταγγελίες, ο οδηγός επιχείρησε επανειλημμένα να διαφύγει, βάζοντας όπισθεν ακόμη και μετά την πρόσκρουση, ενώ τελικά συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου μετά από αλκοτέστ που έδειξε ότι ήταν μεθυσμένος. Την επόμενη ημέρα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό, δηλώνοντας πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ζημιές και εκφράζοντας ανακούφιση που δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Όπως ανέφερε, εργάζεται σε δύο δουλειές και θα προσπαθήσει να καλύψει σταδιακά τα έξοδα αποκατάστασης.