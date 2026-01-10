Χανιά: Η στιγμή που ο διαρρήκτης αρπάζει τα λεφτά από το ταμείο – Βίντεο από τη διάρρηξη σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών - Real.gr

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε όλες τις κινήσεις του διαρρήκτη που μπήκε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στα Χανιά τη νύχτα της Παρασκευής και έκλεψε περίπου 1000 ευρώ, μπαίνοντας και βγαίνοντας από παράθυρο τουαλέτας.

Στο βίντεο, ένας άνδρας εμφανίζεται στον χώρο από την τουαλέτα και στη συνέχεια κατευθύνεται στο ταμείο.

Φοράει κουκούλα αλλά στα πρώτα δευτερόλεπτα διακρίνονται κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Κατευθύνεται στο ταμείο και αρπάζει όσα χρήματα βλέπει μπροστά του. Στη συνέχεια πάει πίσω στην τουαλέτα και εξαφανίζεται.

Φαίνεται να ακουμπάει κάποιες επιφάνειες με τα χέρια του, αλλά δεν είναι εύκολα αντιληπτό αν φοράει γάντια ή όχι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διάρρηξη.

Δείτε το βίντεο: