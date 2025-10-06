Χανιά: Κλειστό και αύριο Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας - Real.gr

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε πως το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου.