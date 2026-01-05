Χανιά: Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια - Real.gr

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνεύλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Αύριο, ανήμερα των Φώτων, οι αγρότες στις τρεις το μεσημέρι θα στήσουν γλέντι οικονομικής ενίσχυσης στο μπλόκο. «Ο μόνος τρόπος να πιεστεί η κυβέρνηση, και να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας είναι τα μπλόκα που έχουν στηθεί από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη» δήλωσαν χαρακτηριστικά και ευχαρίστησαν το χανιώτικο λαό για την συνεχή και πολύμορφη συμπαράστασή του.