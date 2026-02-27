Χανιά: Κοκαΐνη και όπλα οδήγησαν στη σύλληψη 42χρονου - Real.gr

Ποσότητα κοκαϊνης, κάνναβης αλλά και όπλα, εντόπισαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, συλλαμβάνοντας έναν 42χρονο.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι έκαναν έρευνα στο σπίτι και σε επιχείρηση του, όπου βρήκαν τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“…Στη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-97,01 γραμμάρια κοκαΐνης

-20,4 γραμμάρια κάνναβη

– μείγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης

-πιστόλι κρότου

-περίστροφο κρότου

-3 γεμιστήρες

-ζυγαριά ακριβείας

-τρίφτης

-χρηματικό ποσό 350 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-φυσίγγια

-συσκευή κινητού τηλεφώνου

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων”.