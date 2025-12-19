Quantcast
Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια λυκείου - Real.gr
10:16, 19/12/2025
Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια λυκείου

Στο νοσοκομείο εισήχθη μια 17χρονη μαθήτρια Λυκείου η οποία προσεβλήθη από μηνιγγίτιδα.

Η 17χρονη είχε πάει πενθήμερη εκδρομή με το σχολείο της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Πράγα.

Μετά την επιστροφή στα Χανιά, η μαθήτρια που είχε εμφανίσει συμπτώματα, εισήχθη στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μηνιγγίτιδα, αναφέρει το flashnews.

Από το νοσοκομείο ενημερώθηκε για το κρούσμα και ο ΕΟΔΥ. Μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητο το κλείσιμο του σχολείου.

Επιπλέον, στην ίδια τάξη ένα άλλο παιδί νοσούσε από γρίπη τύπου Α, την οποία κόλλησαν και άλλοι συμμαθητές του.

