Χανιά: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε μαθήτρια λυκείου - Real.gr

Στο νοσοκομείο εισήχθη μια 17χρονη μαθήτρια Λυκείου η οποία προσεβλήθη από μηνιγγίτιδα.

Η 17χρονη είχε πάει πενθήμερη εκδρομή με το σχολείο της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Πράγα.

Μετά την επιστροφή στα Χανιά, η μαθήτρια που είχε εμφανίσει συμπτώματα, εισήχθη στο νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μηνιγγίτιδα, αναφέρει το flashnews.

Από το νοσοκομείο ενημερώθηκε για το κρούσμα και ο ΕΟΔΥ. Μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητο το κλείσιμο του σχολείου.

Επιπλέον, στην ίδια τάξη ένα άλλο παιδί νοσούσε από γρίπη τύπου Α, την οποία κόλλησαν και άλλοι συμμαθητές του.