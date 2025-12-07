Χανιά: Μία σύλληψη για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα - Real.gr

Συνελήφθη ένας άνδρας κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα, στα Χανιά και κατασχέθηκαν 114 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 αεροβόλα όπλα και ζυγαριά.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων μετά από έρευνα στο σπίτι 23χρονου στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η αξιοποίηση πληροφοριών οδήγησε στην έρευνα στις δύο Δεκεμβρίου, όπου και βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: 114,16 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 αεροβόλα όπλα, ζυγαριά, μαχαίρι και 2 κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.