Χανιά: Μοτοσικλέτα παρέσυρε και σκότωσε 48χρονο - Real.gr

Ακόμα μία τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν 48χρονο πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 χθες το βράδυ σε κεντρικό δρόμο των Χανίων όταν ο 48χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή μία μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 33χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και η Τροχαία. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή τον 48χρονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, παρέλαβαν τον 33χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας ελαφρά τραύματα.

Tις συνθήκες της τραγωδίας ερευνά η Τροχαία Χανίων.