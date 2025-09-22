Χανιά: Νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος - Τι έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα - Real.gr

Όπως αναφέρει το cretalive, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μωρό κοιμόταν ανάμεσα στο ζευγάρι των νεαρών γονιών του και την ώρα του ύπνου, οι ίδιοι φέρονται να το πλάκωσαν – κατά λάθος- με τα σώματά τους.

Οι δύο Φινλανδοί τουρίστες, ηλικίας 28 και 26 ετών, συνειδητοποιώντας τί έχει συμβεί ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσαν επί τόπου.

Το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς απλά επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: ότι είχε καταλήξει.

Οι νεαροί τουρίστες, που βρίσκονται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί όταν οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών και πήγαν να ξυπνήσουν το μωρό τους που βρισκόταν σε διπλανό κρεβατάκι.

Δυστυχώς, είδαν το βρέφος να μην ξυπνάει και κατάλαβαν πως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φιλανδών η οποία απολάμβανε, μέχρι και εκείνη τη στιγμή, τις διακοπές της στα Χανιά.