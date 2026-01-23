Quantcast
Χανιά: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα έξω από δημοτικό σχολείο – Τρία άτομα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα παιδί - Real.gr
Χανιά: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα έξω από δημοτικό σχολείο – Τρία άτομα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα παιδί

09:39, 23/01/2026
Χανιά: Οδηγός προκάλεσε καραμπόλα έξω από δημοτικό σχολείο – Τρία άτομα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένα παιδί

Καραμπόλα έξω από δημοτικό σχολείο προκάλεσε ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα τρία άτομα – μεταξύ αυτών και ένα παιδί – να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα την ώρα που είχε χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι στο δημοτικό σχολείο Κουνουπιδιανών στα Χανιά και τα παιδιά σχολούσαν. Έξω από το σχολείο είχαν σταθμεύσει οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

Τότε, ένας 47χρονος οδηγός – έχοντας καταναλώσει αλκοόλ –  έπεσε με το αυτοκίνητό του σε ένα σταθμευμένο όχημα όπου μέσα βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα το σταθμευμένο όχημα να παρασύρει δύο ακόμα αυτοκίνητα προκαλώντας καραμπόλα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο δημοτικό σχολείο και παρέλαβαν την γιαγιά και το εγγονάκι της καθώς και έναν ακόμα οδηγό ενός οχήματος και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς και οι τρεις έχουν τραυματιστεί ελαφρά με τους γιατρούς να τους δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Τροχαία που πήγε έξω από το δημοτικό σχολείο και εντόπισε τον οδηγό που προκάλεσε την καραμπόλα. Τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ που έδειξε πως ήταν μεθυσμένος καθώς η μέτρηση έδειξε 0,70mg/l αλκοόλ (το όριο είναι 0.25mg/l).

Οι αστυνομικοί του πήραν το δίπλωμα, την άδεια οδήγησης και τις πινακίδες του οχήματος ενώ του επέβαλαν και πρόστιμο που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα κρατητήρια ενώ αναμένεται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα Χανίων.

Ροή Ειδήσεων

