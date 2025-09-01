Χανιά: Πώς εξαρθρώθηκε το μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών - Ο ρόλος-κλειδί των δύο μυστικών αστυνομικών - Real.gr

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ερευνών στα σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Η έρευνα των αρχών κράτησε πάνω από 8 μήνες και μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη σύλληψη 48 ατόμων, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένστολοι, ένας ιερέας και επιχειρηματίες. Οι πρώτοι από τους συλληφθέντες αναμένεται από το απόγευμα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια δύο μυστικών αστυνομικών, οι οποίοι είχαν παρεισφρήσει στην εγκληματική οργάνωση, εμφανιζόμενοι ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί ξεκίνησαν από τον Ιούνιο να εργάζονται σε επιχειρήσεις των μελών της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσε η οργάνωση, ενώ βοήθησαν σημαντικά στη «χαρτογράφηση» όλων των μελών της.

Επίσης, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αφού μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, φέρονται να έχουν καταγραφεί συνομιλίες που τους «καίνε».

Ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατηγορούνται για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου είπε πως «σε ότι αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών».

Για τον κληρικό και τον ρόλο του δήλωσε πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό. Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων».

Η δικογραφία υποδεικνύει ως «εγκέφαλους» του κυκλώματος δύο αδέρφια, γνωστούς στην αστυνομία από παλαιότερες υποθέσεις εκβιασμών, ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, beach bar και άλλων καταστημάτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την βομβιστική επίθεση που είχε γίνει σε σπίτι αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024, ενέργεια που αποδίδεται σε αντεκδίκηση από εμπόρους ναρκωτικών, αλλά και μετά τη σύλληψη – ένα χρόνο αργότερα στα Χανιά- Κρητικού με κοκαΐνη και βαρύ οπλισμό.

Από τις παρακολουθήσεις κινητών τηλεφώνων ατόμων, ανάμεσά τους και κρατούμενος φυλακών, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων, κατάφεραν να αποκαλύψουν τη δράση του πολυπλόκαμου κυκλώματος.

Από τους 48 συλληφθέντες, οι 12 είναι στη φυλακή καθώς είχαν συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά όπλα και οχήματα.

Τα κέρδη της συμμορίας «ξεπλένονταν» με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις.