Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι - Real.gr
17:35, 05/10/2025
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΑΚ ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 (EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι, που βρίσκεται στην παραλία της Παλαιόχωρας και οδηγεί στη Σούγια του Δήμου Καντάνου και Σελίνου, στα Χανιά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον περιπατητή, που είναι άνω των 70 ετών, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί να περπατήσει και να βγει από το μονοπάτι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι διασώστες από το Συντονιστικό Κέντρο διαπίστωσαν πως είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σημείο και αναμένεται ελικόπτερο για να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης.

