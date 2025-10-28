Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο - Real.gr

Quantcast
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

15:30, 28/10/2025
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στην Κίσσαμο

Νωρίτερα σήμερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Φραντζεσκάκης, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22αρι όπλο του εγκλήματος.

Συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο έφτασε στις 2 το μεσημέρι στα δικαστήρια Χανίων ο 23χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισάμου. Ο νεαρός, ο οποίος παραδόθηκε χθες στις αρχές, οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για το έγκλημα που έχει «παγώσει» την τοπική κοινωνία.

Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό η ΕΛΑΣ νωρίτερα σήμερα, το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου στο Έλος Κισάμου ο 23χρονος δράστης, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές σε περιοχή του Δήμου Κισάμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με τον γεμιστήρα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.
Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

