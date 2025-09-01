Χανιά: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση - Real.gr

Στον εισαγγελέα και στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι και συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που από εχθές το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση αποκάλυψης της από την ελληνική αστυνομία.

Κατά ομάδες οι συλληφθέντες προσάγονται, στο κτίριο των δικαστηρίων, με τους πάνοπλους αστυνομικούς να διατηρούν ισχυρά μέτρα ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών. Πρόκειται για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι είναι έγκλειστοι σωφρονιστικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών), 41.222 γραμμάρια κάνναβης, 9.175 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Η αστυνομία σύμφωνα με την ΕΡΤ, άρχισε να αποδομεί σταδιακά την εγκληματική οργάνωση, καθώς από τις αρχές Ιανουαρίου του 2025 έως και 12 Αυγούστου, η Ασφάλεια Χανίων είχε πραγματοποιήσει 35 στοχευμένες επιχειρήσεις, στις πιάτσες της πόλης των Χανίων, όπου μέλη της συμμορίας, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.

Επιπλεόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια, αναφέρει η ίδια πηγή.

Χανιά: Πώς εξαρθρώθηκε το μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Κομβικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να έχουν τα δύο αδέρφια, 57 και 47 ετών, που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα δύο αδέλφια εμφανίζονταν τα τελευταία χρόνια ως επιχειρηματίες κυρίως στον τουριστικό κλάδο, με μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γνωστοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν 2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από το διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β’ Κωνστάντια Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.