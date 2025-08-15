Χανιά: Σύλληψη 64χρονου αλλοδαπού για ναρκωτικά - Real.gr

Quantcast
Χανιά: Σύλληψη 64χρονου αλλοδαπού για ναρκωτικά

16:00, 15/08/2025
Ένας αλλοδαπός συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και όπλα στα Χανιά, σε περιοχή του δήμου Αποκορώνου, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και ποσότητα κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για έναν 64χρονο, στην οικία του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν «2 όπλα, 126 φυσίγγια, 30,6 γραμμάρια κάνναβης και έναν τρίφτη».

Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου.

