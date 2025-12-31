Χανιά: Συμμορία νεαρών διακινούσε κοκαΐνη - Εμπλοκή και ανήλικης - Real.gr

Συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά στα Χανιά και συνελήφθη επίσης κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν σχεδόν 75 γραμμάρια κοκαΐνης, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και χρηματικό ποσό. Η σύλληψη έγινε χθες βράδυ, 30 Δεκεμβρίου 2025, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς (18χρονο, 21χρονο και μία ανήλικη) και 19χρονο ημεδαπό.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη και καταπολέμηση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή των Χανίων κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «74,9 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 140 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών».

Επίσης συνελήφθη κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.