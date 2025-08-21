Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων - Real.gr

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκκλησιαστικά και αστυνομικά είδη ένδυσης και εξάρτησης, αεροβόλο όπλο, σφαιρίδια και ξίφος.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου. Πρόκειται για 53χρονο ο οποίος συνελήφθη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για κλοπές σε ιερούς ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και αντιποίησης ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού. Από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α), εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο), 6 εκκλησιαστικές εικόνες, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, 4 μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ, ένα ζεύγος χειροπέδων, μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού, μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ, επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων, ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος), θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικό πηλίκιο και 2 αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛΑΣ, 2 αεροβόλα όπλα, 6 πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια, ένα ξίφος και 3 μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.