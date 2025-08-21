Quantcast
Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων - Real.gr
real player

Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

14:45, 21/08/2025
Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

ΠΗΓΗ: INTIME

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά. Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκκλησιαστικά και αστυνομικά είδη ένδυσης και εξάρτησης, αεροβόλο όπλο, σφαιρίδια και ξίφος.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου. Πρόκειται για 53χρονο ο οποίος συνελήφθη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για κλοπές σε ιερούς ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και αντιποίησης ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού. Από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α), εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο), 6 εκκλησιαστικές εικόνες, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, 4 μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ, ένα ζεύγος χειροπέδων, μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού, μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ, επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων, ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος), θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, αστυνομικό πηλίκιο και 2 αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛΑΣ, 2 αεροβόλα όπλα, 6 πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια, ένα ξίφος και 3 μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

11:32 21/08
Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

11:21 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

12:30 21/08
Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

13:00 21/08
«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

07:37 21/08
Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

10:00 21/08

Ροή Ειδήσεων

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

15:00 21/08
Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

14:45 21/08
Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

14:30 21/08
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

14:15 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

14:00 21/08
ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

13:45 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved