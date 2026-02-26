Χανιά: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες - Real.gr

Στην σύλληψη δύο αλλοδαπών κατηγορούμενων για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά, προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κατασχέθηκαν κάνναβη, χρηματικό ποσό, κοκαΐνη και ζυγαριά.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, όταν βραδινές ώρες οι αστυνομικοί εντόπισαν δυο αλλοδαπούς, έναν 35χρονο και έναν 26χρονο, να εξέρχονται διαμερίσματος στα Χανιά και τους ακινητοποίησαν. Σε έλεγχο που τους έκαναν βρέθηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης και χρηματικό ποσό.

Ακολούθησε έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο που χρησιμοποιούν ως οικία, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν: 201,5 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 5.700 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, ζυγαριά, τρίφτης και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.