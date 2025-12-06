Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο - Real.gr

Quantcast
Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

11:12, 06/12/2025
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Σούδα Χανίων το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με άνδρα που κινούνταν με ηλεκτρικό αμαξίδιο.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Η Τροχαία διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη.

Ο εκλιπών ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σούδας, με σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό.

 

