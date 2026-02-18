Χανιά: Τον χτύπησαν με μεταλλικό σωλήνα και του άρπαξαν το κινητό - Real.gr

Συνελήφθησαν άμεσα δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος αλλοδαπού, στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ δυο άγνωστοι προσέγγισαν 44χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εκινείτο πεζός σε περιοχή των Χανίων, τον ακινητοποίησαν και με τη χρήση σωματικής βίας του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με μεταλλικό σωλήνα και του αφαίρεσαν συσκευή κινητού τηλεφώνου αξίας 200 ευρώ.

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Άμεσης Δράσης Χανίων μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν δύο αλλοδαπούς, έναν 26χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τον αλλοδαπό παθόντα. Στην κατοχή τους βρέθηκε το αφαιρεθέν κινητό και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.