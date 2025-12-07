Χανιά: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά - Real.gr

Τρία άτομα που κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν στα Χανιά, ενώ από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαϊνης, κάνναβης και χρηματικό ποσό άνω των 21.000 ευρώ.

Η σύλληψη δύο ημεδαπών 21 και 51 ετών και ενός αλλοδαπού 23 ετών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο σχεδιασμού και δράσεων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους αποθήκευσης που χρησιμοποιούσαν οι ημεδαποί και ο αλλοδαπός, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 453,85 γραμμάρια κοκαϊνης, 490,9 γραμμάρια κάνναβης, 80 ml έλαιο κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 21.820 ευρώ, δύο ζυγαριές, τρίφτες ναρκωτικών ουσιών και τρία κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.