Χάος στη Χαλκίδα: Οδηγοί πάνω στην υψηλή γέφυρα, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους - Real.gr
Χάος στη Χαλκίδα: Οδηγοί πάνω στην υψηλή γέφυρα, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους

17:30, 08/01/2026
Χάος στη Χαλκίδα: Οδηγοί πάνω στην υψηλή γέφυρα, εγκατέλειψαν τα οχήματά τους

Σύνοψη από το

  • Χάος επικρατεί στους δρόμους της Χαλκίδας, καθώς η Υψηλή Γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω του 48ωρου αποκλεισμού από τους αγρότες.
  • Οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και πάνε με τα πόδια στα σπίτια τους στη Χαλκίδα, καθώς τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα από το ύψος της γέφυρας και στους παράδρομους.
  • Οι ουρές των αυτοκινήτων είναι πολλών χιλιομέτρων, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.
Οι δρόμοι μοιάζουν με πάρκινγκ, ενώ η αγανάκτηση των οδηγών κορυφώνεται.

Χάος στους δρόμους της Χαλκίδας αυτή την ώρα, καθώς η Υψηλή Γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω του 48ωρου αποκλεισμού από τους αγρότες.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα από το ύψος της γέφυρας και στους παράδρομους κάτω από αυτήν. Οι δρόμοι μοιάζουν με πάρκινγκ, ενώ η αγανάκτηση των οδηγών κορυφώνεται.

Όπως αναφέρει το evima.gr οδηγοί εγκατέλειψαν τα οχήματα τους και πάνε με τα πόδια στα σπίτια τους στη Χαλκίδα.

Ο μεγαλύτερος όγκος των οδηγών επιστρέφει από τα εργοστάσια της δυτικής πλευράς της πόλης, μόνο που η επιστροφή τους έχει μετατραπεί σε έναν εφιάλτη κυκλοφοριακής ασφυξίας.

Σκηνές πρωτόγνωρες με τις ουρές των αυτοκινήτων να είναι πολλών χιλιομέτρων από το ύψος κάτω από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας στο ρεύμα προς Γλύφα με τα οχήματα να είναι κολλημένα για αρκετή ώρα στο ίδιο σημείο.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι οδηγοί εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την έντονη ταλαιπωρία τους, βλέποντας την καθημερινή τους επιστροφή στο σπίτι να μετατρέπεται σε έναν πραγματικό Γολγοθά.

Να σημειώσουμε ότι οι αγρότες αφήνουν να περνούν ασθενοφόρα και άτομα που χρήζουν άμεσης ανάγκης για ιατρικούς λόγους.

