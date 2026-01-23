Χάρης Κωστόπουλος: «Ήταν ένας μαχητής... Μέσα μου ζει» - Συγκινεί ο αδελφός του τραγουδιστή για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του - Real.gr

Quantcast
Χάρης Κωστόπουλος: «Ήταν ένας μαχητής… Μέσα μου ζει» – Συγκινεί ο αδελφός του τραγουδιστή για τα δύο χρόνια από τον θάνατό του

10:06, 23/01/2026
Ο Χάρης Κωστόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιανουαρίου 2024, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατό του και ο αδελφός του αείμνηστου καλλιτέχνη, Δημήτρης, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Ο Χάρης έχει δύο χρόνια που “έφυγε”, όμως για εμένα δεν θα “φύγει” ποτέ. Ευτυχώς, πρόλαβε να κάνει πολλά πράγματα στη δουλειά του. Τα τραγούδια του αγγίζουν πολλούς ανθρώπους, πιστεύω ότι έχει φίλους που πραγματικά τον αγαπούν, και χαίρομαι όταν πάω σε κάποιους χώρους και ακούω τα τραγούδια του!», είπε ο Δημήτρης Κωστόπουλος.

«Με όλα αυτά που έχω να θυμάμαι, μέσα μου ζει και θα ζει για όσο καιρό βρίσκομαι και εγώ σε αυτή τη ζωή. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος μαχητής και στην αρρώστια του, αλλά και στη προσωπική του ζωή. Σε οτιδήποτε και να έκανε ο Χάρης ήταν ένας μαχητής!

Έχω να θυμάμαι από αυτόν τη δύναμή του. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Ήταν πραγματικά ένας τόσο φωτεινός άνθρωπος. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται σε αυτή τη ζωή για να μας φωτίσουν. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης, και γενικά στη οικογένειά του, στα παιδιά του, αλλά και σε εμάς σαν αδέλφια του, ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόμασταν. Ο Χάρης δεν θα φύγει ποτέ από τις καρδιές μας», συνέχισε ο αδελφός του Χάρη Κωστόπουλου.

