«Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο» - Η συγκινητική ανάρτηση του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Real.gr

«Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο» – Η συγκινητική ανάρτηση του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

11:15, 28/01/2026
Με μια συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης, που εδώ και χρόνια αποτελεί σύμβολο αγάπης και αυθεντικού πάθους για το ποδόσφαιρο και έχει αγκαλιαστεί από φιλάθλους σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρεται στην τραγωδία με τους 7 νεκρούς φίλους του Δικεφάλου στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Εμφανώς συγκινημένος, ο μικρός Γιαννάκης έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και σε όλους τους φίλους του «Δικεφάλου», τονίζοντας ότι ο πόνος είναι συλλογικός και πως, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος.

Το μήνυμα του μικρού Γιαννάκη:

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».

 

 

