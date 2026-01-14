Χειρόφρενο και αύριο τα ταξί της Αττικής - Real.gr

Quantcast
Χειρόφρενο και αύριο τα ταξί της Αττικής

20:49, 14/01/2026
Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή.

Συνεχίζουνε και αύριο, Πέμπτη, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν αμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

